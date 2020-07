Markt und Prognose für intelligente Automobilbeleuchtung bis 2027, unter anderem mit den wichtigsten Akteuren Lumileds Holding BV, der OSRAM Continental GmbH, der Robert Bosch GmbH, der SL Corporation, Tungsram, Valeo SA und der Varroc Group

Der weltweite Markt für intelligente Automobilbeleuchtung wird 2018 voraussichtlich 3,22 Mrd. USD ausmachen und im Prognosezeitraum 2018 – 2027 voraussichtlich um 12,4% wachsen und bis 2027 8,70 Mrd. USD ausmachen.

Der globale Markt für intelligente Automobilbeleuchtung wird hauptsächlich durch den raschen Anstieg der Verkäufe von Premium- und Luxusautos aufgrund steigender verfügbarer Einkommen angetrieben, und die kontinuierliche Partnerschaft von Automobilherstellern mit Halbleiterherstellern kapitalisiert den Markt. Die Regierungen verschiedener Länder investieren jedoch stark in die Weiterentwicklung von Beleuchtungssystemen, die in Fahrzeuge integriert sind, um eine bessere Sichtbarkeit während der Nacht zu gewährleisten. Dies wird den Akteuren auf dem Markt für intelligente Automobilbeleuchtung voraussichtlich erhebliche Chancen bieten.

Die Marktteilnehmer auf dem Markt für intelligente Automobilbeleuchtung konzentrieren sich hauptsächlich auf Produktverbesserungen durch die Implementierung fortschrittlicher Technologien sowie auf Verträge mit den Regierungen. Die großen Unternehmen verfolgen die Strategie von Verträgen und Akquisitionen mit den verschiedenen Unternehmen, um ihre Fähigkeiten zu verbessern und ihre Präsenz in verschiedenen Regionen auszubauen. Diese Art von Strategie ermöglicht es den Unternehmen, ihre Präsenz auf dem Markt für intelligente Automobilbeleuchtung zu stärken. Darüber hinaus werden in der Studie wichtige Marktteilnehmer, die Einfluss auf den Markt haben, zusammen mit ihrer SWOT-Analyse und ihren Marktstrategien vorgestellt. Der Bericht konzentriert sich auch auf führende Akteure der Branche mit Informationen wie Firmenprofilen, angebotenen Produkten und Dienstleistungen, Finanzinformationen der letzten drei Jahre und wichtigen Entwicklungen in den letzten fünf Jahren. Automotive Lighting LLC, HELLA GmbH & Co. KGaA, Koito Manufacturing Co., Ltd., Lumileds Holding BV, OSRAM Continental GmbH, Robert Bosch GmbH, SL Corporation, Tungsram, Valeo SA und Varroc Group.

Die entwickelte Internetinfrastruktur, Fortschritte in der Halbleitertechnologie und die Verfügbarkeit von hochauflösenden Displays sind auf dem Weg, die Automobilindustrie vollständig zu verändern. Fahrertelematik, fahrzeuginterne Infotainmentsysteme und Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) werden bereits auf dem Markt eingeführt und erfreuen sich rasch großer Beliebtheit. Für die Zukunft dieser Branche gilt: Fahrzeug mit Wi-F, Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation, die eine vollständige Kommunikation zwischen Autos auf der Straße ermöglicht und Sicherheitsdaten wie Verkehrsbedingungen, Wetterbedingungen und Echtzeit-Ortungsdienste austauscht Es wird erwartet, dass fortschrittliche Infotainmentsysteme und -anwendungen konvergieren. Wohingegen, Der globale Automobilsektor fordert im aktuellen Marktszenario zunehmend die Integration fortschrittlicher technologischer Lösungen, um die Sichtbarkeit und Sicherheit des Fahrers zu verbessern. Die Marktteilnehmer konzentrieren sich kontinuierlich auf die Weiterentwicklung der Beleuchtungskapazitäten für Kraftfahrzeuge. Daher haben die Automobilhersteller von heute großen Wert auf die Integration von Mehrwertprodukten gelegt, die zur Ästhetik des Autos beitragen und ihr Produkt von den anderen unterscheiden.

Die zunehmenden Investitionen in die Beschaffung von adaptiver Automobil- und Umgebungsbeleuchtung für die Modernisierung von Automobilen treiben den Markt für intelligente Automobilbeleuchtung voran. Hohe verfügbare Einkommen der Verbraucher, die die Neigung der Verbraucher zu Luxusausgaben erhöhen, verbunden mit der Nachfrage nach effizienten Dienstleistungen, sind die Hauptgründe für die zunehmende Akzeptanz intelligenter Beleuchtungslösungen für Kraftfahrzeuge in Nordamerika. Die Leistungsspezifikationen des Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) für die Scheinwerfer haben die Verbraucherinteressen für adaptive Scheinwerfer geweckt. Mehrere Automobilhersteller unterzeichnen einen Vertrag mit Anbietern von Beleuchtungsprodukten, um ihr Fahrzeug zu innovieren und zu modernisieren. Dies ist ein entscheidender Faktor für den Markt für intelligente Fahrzeugbeleuchtung.

Inhaltsverzeichnis:

Einführung Die zentralen Thesen Forschungsmethodik Marktlandschaft für intelligente Automobilbeleuchtung Markt für intelligente Automobilbeleuchtung – Schlüsselmarktdynamik Automotive Intelligent Lighting Market – Globale Marktanalyse Automotive Intelligent Lighting Market – Umsatz und Prognosen bis 2027 – Produkttyp Automotive Intelligent Lighting Market – Umsatz und Prognosen bis 2027 – Anwendung Automotive Intelligent Lighting Market – Umsatz und Prognosen bis 2027 – Compound Einnahmen und Prognosen des Marktes für intelligente Automobilbeleuchtung bis 2027 – Geografische Analyse Industrielandschaft Markt für intelligente Automobilbeleuchtung, wichtige Unternehmensprofile Blinddarm

