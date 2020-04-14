Non-magnetic Alloy Drill Collar Market Size, Segment, Evolution Rate by Type and Application And Forecast 2020-2026| Schoeller-Bleckmann, Deutsche Edelstahlwerke (DEW), Carpenter Technology Corporation

LOS ANGELES, United States: QY Research offers an encyclopedic study of the global Non-magnetic Alloy Drill Collar market with holistic insights into vital factors and aspects that impact future market growth. The global Non-magnetic Alloy Drill Collar market has been analyzed for the forecast period 2019-2025 and historical period 2015-2019. In order to help players to gain comprehensive understanding of the Global Non-magnetic Alloy Drill Collar market and its critical dynamics, the research study provides detailed qualitative and quantitative analysis. Furthermore, readers are offered with complete and thorough research on different regions and segments of the global Non-magnetic Alloy Drill Collar market. Almost all industry-specific, microeconomic, and macroeconomic factors influencing the global market growth have been analyzed in the report.

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The competitive landscape of the global Non-magnetic Alloy Drill Collar market is broadly studied in the report with large focus on recent developments, future plans of top players, and key growth strategies adopted by them. The analysts authoring the report have profiled almost every major player of the global Non-magnetic Alloy Drill Collar market and thrown light on their crucial business aspects such as production, areas of operation, and product portfolio. All companies analyzed in the report are studied on the basis of vital factors such as market share, market growth, company size, production volume, revenue, and earnings.

Key Players Mentioned in the Global Non-magnetic Alloy Drill Collar Market Research Report: Schoeller-Bleckmann, Deutsche Edelstahlwerke (DEW), Carpenter Technology Corporation, Zhong Yuan Special Steel, Shanxi Fenglei Drilling Tools, Henan Shenlong Petroleum Drilling Tools, National Oilwell Varco (NOV), Vallourec, Drilling Tools International, Hunting Energy Services Inc., Stabil Drill, ACE O.C.T.G. Ltd

Global Non-magnetic Alloy Drill Collar Market by Type: Spiral, Slick

Global Non-magnetic Alloy Drill Collar Market by Application: Oil Drilling, Underground Thermal Well, Other Applications

The report offers great insights into important segments of the global Non-magnetic Alloy Drill Collar market while concentrating on their CAGR, market size, market share, and future growth potential. The global Non-magnetic Alloy Drill Collar market is mainly segmented according to type of product, application, and region. Each segment in these categories is extensively researched to become familiar with their growth prospects and key trends. Segmental analysis is highly important to identify key growth pockets of a global market. The report provides specific information on the market growth and demand of different products and applications to help players to focus on profitable areas of the global Non-magnetic Alloy Drill Collar market.

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Key Questions Answered by the Report

What will be the size of the global Non-magnetic Alloy Drill Collar market in 2025?

What is the current CAGR of the global Non-magnetic Alloy Drill Collar market?

Which product is expected to show the highest market growth?

Which application is projected to gain a lion’s share of the global Non-magnetic Alloy Drill Collar market?

Which region is foretold to create the most number of opportunities in the global Non-magnetic Alloy Drill Collar market?

Will there be any changes in market competition during the forecast period?

Which are the top players currently operating in the global Non-magnetic Alloy Drill Collar market?

How will the market situation change in the coming years?

What are the common business tactics adopted by players?

What is the growth outlook of the global Non-magnetic Alloy Drill Collar market?

Table Of Content

1 Non-magnetic Alloy Drill Collar Market Overview

1.1 Non-magnetic Alloy Drill Collar Product Overview

1.2 Non-magnetic Alloy Drill Collar Market Segment by Type

1.2.1 Spiral

1.2.2 Slick

1.3 Global Non-magnetic Alloy Drill Collar Market Size by Type (2015-2026)

1.3.1 Global Non-magnetic Alloy Drill Collar Market Size Overview by Type (2015-2026)

1.3.2 Global Non-magnetic Alloy Drill Collar Historic Market Size Review by Type (2015-2020)

1.3.2.1 Global Non-magnetic Alloy Drill Collar Sales Market Share Breakdown by Type (2015-2026)

1.3.2.2 Global Non-magnetic Alloy Drill Collar Revenue Market Share Breakdown by Type (2015-2026)

1.3.2.3 Global Non-magnetic Alloy Drill Collar Average Selling Price (ASP) by Type (2015-2026)

1.3.3 Global Non-magnetic Alloy Drill Collar Market Size Forecast by Type (2021-2026)

1.3.3.1 Global Non-magnetic Alloy Drill Collar Sales Market Share Breakdown by Application (2021-2026)

1.3.3.2 Global Non-magnetic Alloy Drill Collar Revenue Market Share Breakdown by Application (2021-2026)

1.3.3.3 Global Non-magnetic Alloy Drill Collar Average Selling Price (ASP) by Application (2021-2026)

1.4 Key Regions Market Size Segment by Type (2015-2020)

1.4.1 North America Non-magnetic Alloy Drill Collar Sales Breakdown by Type (2015-2026)

1.4.2 Europe Non-magnetic Alloy Drill Collar Sales Breakdown by Type (2015-2026)

1.4.3 Asia-Pacific Non-magnetic Alloy Drill Collar Sales Breakdown by Type (2015-2026)

1.4.4 Latin America Non-magnetic Alloy Drill Collar Sales Breakdown by Type (2015-2026)

1.4.5 Middle East and Africa Non-magnetic Alloy Drill Collar Sales Breakdown by Type (2015-2026)

1.5 Coronavirus Disease 2019 (Covid-19): Non-magnetic Alloy Drill Collar Industry Impact

1.5.1 How the Covid-19 is Affecting the Non-magnetic Alloy Drill Collar Industry

1.5.1.1 Non-magnetic Alloy Drill Collar Business Impact Assessment – Covid-19

1.5.1.2 Supply Chain Challenges

1.5.1.3 COVID-19’s Impact On Crude Oil and Refined Products

1.5.2 Market Trends and Non-magnetic Alloy Drill Collar Potential Opportunities in the COVID-19 Landscape

1.5.3 Measures / Proposal against Covid-19

1.5.3.1 Government Measures to Combat Covid-19 Impact

1.5.3.2 Proposal for Non-magnetic Alloy Drill Collar Players to Combat Covid-19 Impact

2 Global Non-magnetic Alloy Drill Collar Market Competition by Company

2.1 Global Top Players by Non-magnetic Alloy Drill Collar Sales (2015-2020)

2.2 Global Top Players by Non-magnetic Alloy Drill Collar Revenue (2015-2020)

2.3 Global Top Players Non-magnetic Alloy Drill Collar Average Selling Price (ASP) (2015-2020)

2.4 Global Top Manufacturers Non-magnetic Alloy Drill Collar Manufacturing Base Distribution, Sales Area, Product Type

2.5 Non-magnetic Alloy Drill Collar Market Competitive Situation and Trends

2.5.1 Non-magnetic Alloy Drill Collar Market Concentration Rate (2015-2020)

2.5.2 Global 5 and 10 Largest Manufacturers by Non-magnetic Alloy Drill Collar Sales and Revenue in 2019

2.6 Global Top Manufacturers by Company Type (Tier 1, Tier 2 and Tier 3) (based on the Revenue in Non-magnetic Alloy Drill Collar as of 2019)

2.7 Date of Key Manufacturers Enter into Non-magnetic Alloy Drill Collar Market

2.8 Key Manufacturers Non-magnetic Alloy Drill Collar Product Offered

2.9 Mergers & Acquisitions, Expansion

3 Global Non-magnetic Alloy Drill Collar Status and Outlook by Region (2015-2026)

3.1 Global Non-magnetic Alloy Drill Collar Market Size and CAGR by Region: 2015 VS 2020 VS 2026

3.2 Global Non-magnetic Alloy Drill Collar Market Size Market Share by Region (2015-2020)

3.2.1 Global Non-magnetic Alloy Drill Collar Sales Market Share by Region (2015-2020)

3.2.2 Global Non-magnetic Alloy Drill Collar Revenue Market Share by Region (2015-2020)

3.2.3 Global Non-magnetic Alloy Drill Collar Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2015-2020)

3.3 Global Non-magnetic Alloy Drill Collar Market Size Market Share by Region (2021-2026)

3.3.1 Global Non-magnetic Alloy Drill Collar Sales Market Share by Region (2021-2026)

3.3.2 Global Non-magnetic Alloy Drill Collar Revenue Market Share by Region (2021-2026)

3.3.3 Global Non-magnetic Alloy Drill Collar Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2021-2026)

3.4 North America Non-magnetic Alloy Drill Collar Market Size YoY Growth (2015-2026)

3.4.1 North America Non-magnetic Alloy Drill Collar Revenue YoY Growth (2015-2026)

3.4.2 North America Non-magnetic Alloy Drill Collar Sales YoY Growth (2015-2026)

3.5 Asia-Pacific Non-magnetic Alloy Drill Collar Market Size YoY Growth (2015-2026)

3.5.1 Asia-Pacific Non-magnetic Alloy Drill Collar Revenue YoY Growth (2015-2026)

3.5.2 Asia-Pacific Non-magnetic Alloy Drill Collar Sales YoY Growth (2015-2026)

3.6 Europe Non-magnetic Alloy Drill Collar Market Size YoY Growth (2015-2026)

3.6.1 Europe Non-magnetic Alloy Drill Collar Revenue YoY Growth (2015-2026)

3.6.2 Europe Non-magnetic Alloy Drill Collar Sales YoY Growth (2015-2026)

3.7 Latin America Non-magnetic Alloy Drill Collar Market Size YoY Growth (2015-2026)

3.7.1 Latin America Non-magnetic Alloy Drill Collar Revenue YoY Growth (2015-2026)

3.7.2 Latin America Non-magnetic Alloy Drill Collar Sales YoY Growth (2015-2026)

3.8 Middle East and Africa Non-magnetic Alloy Drill Collar Market Size YoY Growth (2015-2026)

3.8.1 Middle East and Africa Non-magnetic Alloy Drill Collar Revenue YoY Growth (2015-2026)

3.8.2 Middle East and Africa Non-magnetic Alloy Drill Collar Sales YoY Growth (2015-2026)

4 Global Non-magnetic Alloy Drill Collar by Application

4.1 Non-magnetic Alloy Drill Collar Segment by Application

4.1.1 Oil Drilling

4.1.2 Underground Thermal Well

4.1.3 Other Applications

4.2 Global Non-magnetic Alloy Drill Collar Sales by Application: 2015 VS 2020 VS 2026

4.3 Global Non-magnetic Alloy Drill Collar Historic Sales by Application (2015-2020)

4.4 Global Non-magnetic Alloy Drill Collar Forecasted Sales by Application (2021-2026)

4.5 Key Regions Non-magnetic Alloy Drill Collar Market Size by Application

4.5.1 North America Non-magnetic Alloy Drill Collar by Application

4.5.2 Europe Non-magnetic Alloy Drill Collar by Application

4.5.3 Asia-Pacific Non-magnetic Alloy Drill Collar by Application

4.5.4 Latin America Non-magnetic Alloy Drill Collar by Application

4.5.5 Middle East and Africa Non-magnetic Alloy Drill Collar by Application

5 North America Non-magnetic Alloy Drill Collar Market Size by Country (2015-2026)

5.1 North America Market Size Market Share by Country (2015-2020)

5.1.1 North America Non-magnetic Alloy Drill Collar Sales Market Share by Country (2015-2020)

5.1.2 North America Non-magnetic Alloy Drill Collar Revenue Market Share by Country (2015-2020)

5.2 North America Market Size Market Share by Country (2021-2026)

5.2.1 North America Non-magnetic Alloy Drill Collar Sales Market Share by Country (2021-2026)

5.2.2 North America Non-magnetic Alloy Drill Collar Revenue Market Share by Country (2021-2026)

5.3 North America Market Size YoY Growth by Country

5.3.1 U.S. Non-magnetic Alloy Drill Collar Market Size YoY Growth (2015-2026)

5.3.2 Canada Non-magnetic Alloy Drill Collar Market Size YoY Growth (2015-2026)

6 Europe Non-magnetic Alloy Drill Collar Market Size by Country (2015-2026)

6.1 Europe Market Size Market Share by Country (2015-2020)

6.1.1 Europe Non-magnetic Alloy Drill Collar Sales Market Share by Country (2015-2020)

6.1.2 Europe Non-magnetic Alloy Drill Collar Revenue Market Share by Country (2015-2020)

6.2 Europe Market Size Market Share by Country (2021-2026)

6.2.1 Europe Non-magnetic Alloy Drill Collar Sales Market Share by Country (2021-2026)

6.2.2 Europe Non-magnetic Alloy Drill Collar Revenue Market Share by Country (2021-2026)

6.3 Europe Market Size YoY Growth by Country

6.3.1 Germany Non-magnetic Alloy Drill Collar Market Size YoY Growth (2015-2026)

6.3.2 France Non-magnetic Alloy Drill Collar Market Size YoY Growth (2015-2026)

6.3.3 U.K. Non-magnetic Alloy Drill Collar Market Size YoY Growth (2015-2026)

6.3.4 Italy Non-magnetic Alloy Drill Collar Market Size YoY Growth (2015-2026)

6.3.5 Russia Non-magnetic Alloy Drill Collar Market Size YoY Growth (2015-2026)

7 Asia-Pacific Non-magnetic Alloy Drill Collar Market Size by Country (2015-2026)

7.1 Asia-Pacific Market Size Market Share by Country (2015-2020)

7.1.1 Asia-Pacific Non-magnetic Alloy Drill Collar Sales Market Share by Country (2015-2020)

7.1.2 Asia-Pacific Non-magnetic Alloy Drill Collar Revenue Market Share by Country (2015-2020)

7.2 Asia-Pacific Market Size Market Share by Country (2021-2026)

7.2.1 Asia-Pacific Non-magnetic Alloy Drill Collar Sales Market Share by Country (2021-2026)

7.2.2 Asia-Pacific Non-magnetic Alloy Drill Collar Revenue Market Share by Country (2021-2026)

7.3 Asia-Pacific Market Size YoY Growth by Country

7.3.1 China Non-magnetic Alloy Drill Collar Market Size YoY Growth (2015-2026)

7.3.2 Japan Non-magnetic Alloy Drill Collar Market Size YoY Growth (2015-2026)

7.3.3 South Korea Non-magnetic Alloy Drill Collar Market Size YoY Growth (2015-2026)

7.3.4 India Non-magnetic Alloy Drill Collar Market Size YoY Growth (2015-2026)

7.3.5 Australia Non-magnetic Alloy Drill Collar Market Size YoY Growth (2015-2026)

7.3.6 Taiwan Non-magnetic Alloy Drill Collar Market Size YoY Growth (2015-2026)

7.3.7 Indonesia Non-magnetic Alloy Drill Collar Market Size YoY Growth (2015-2026)

7.3.8 Thailand Non-magnetic Alloy Drill Collar Market Size YoY Growth (2015-2026)

7.3.9 Malaysia Non-magnetic Alloy Drill Collar Market Size YoY Growth (2015-2026)

7.3.10 Philippines Non-magnetic Alloy Drill Collar Market Size YoY Growth (2015-2026)

7.3.11 Vietnam Non-magnetic Alloy Drill Collar Market Size YoY Growth (2015-2026)

8 Latin America Non-magnetic Alloy Drill Collar Market Size by Country (2015-2026)

8.1 Latin America Market Size Market Share by Country (2015-2020)

8.1.1 Latin America Non-magnetic Alloy Drill Collar Sales Market Share by Country (2015-2020)

8.1.2 Latin America Non-magnetic Alloy Drill Collar Revenue Market Share by Country (2015-2020)

8.2 Latin America Market Size Market Share by Country (2021-2026)

8.2.1 Latin America Non-magnetic Alloy Drill Collar Sales Market Share by Country (2021-2026)

8.2.2 Latin America Non-magnetic Alloy Drill Collar Revenue Market Share by Country (2021-2026)

8.3 Latin America Market Size YoY Growth by Country

8.3.1 Mexico Non-magnetic Alloy Drill Collar Market Size YoY Growth (2015-2026)

8.3.2 Brazil Non-magnetic Alloy Drill Collar Market Size YoY Growth (2015-2026)

8.3.3 Argentina Non-magnetic Alloy Drill Collar Market Size YoY Growth (2015-2026)

9 Middle East and Africa Non-magnetic Alloy Drill Collar Market Size by Country (2015-2026)

9.1 Middle East and Africa Market Size Market Share by Country (2015-2020)

9.1.1 Middle East and Africa Non-magnetic Alloy Drill Collar Sales Market Share by Country (2015-2020)

9.1.2 Middle East and Africa Non-magnetic Alloy Drill Collar Revenue Market Share by Country (2015-2020)

9.2 Middle East and Africa Market Size Market Share by Country (2021-2026)

9.2.1 Middle East and Africa Non-magnetic Alloy Drill Collar Sales Market Share by Country (2021-2026)

9.2.2 Middle East and Africa Non-magnetic Alloy Drill Collar Revenue Market Share by Country (2021-2026)

9.3 Middle East and Africa Market Size YoY Growth by Country

9.3.1 Turkey Non-magnetic Alloy Drill Collar Market Size YoY Growth (2015-2026)

9.3.2 Saudi Arabia Non-magnetic Alloy Drill Collar Market Size YoY Growth (2015-2026)

9.3.3 UAE Non-magnetic Alloy Drill Collar Market Size YoY Growth (2015-2026)

10 Company Profiles and Key Figures in Non-magnetic Alloy Drill Collar Business

10.1 Schoeller-Bleckmann

10.1.1 Schoeller-Bleckmann Corporation Information

10.1.2 Schoeller-Bleckmann Description, Business Overview and Total Revenue

10.1.3 Schoeller-Bleckmann Non-magnetic Alloy Drill Collar Sales, Revenue and Gross Margin (2015-2020)

10.1.4 Schoeller-Bleckmann Non-magnetic Alloy Drill Collar Products Offered

10.1.5 Schoeller-Bleckmann Recent Development

10.2 Deutsche Edelstahlwerke (DEW)

10.2.1 Deutsche Edelstahlwerke (DEW) Corporation Information

10.2.2 Deutsche Edelstahlwerke (DEW) Description, Business Overview and Total Revenue

10.2.3 Deutsche Edelstahlwerke (DEW) Non-magnetic Alloy Drill Collar Sales, Revenue and Gross Margin (2015-2020)

10.2.4 Schoeller-Bleckmann Non-magnetic Alloy Drill Collar Products Offered

10.2.5 Deutsche Edelstahlwerke (DEW) Recent Development

10.3 Carpenter Technology Corporation

10.3.1 Carpenter Technology Corporation Corporation Information

10.3.2 Carpenter Technology Corporation Description, Business Overview and Total Revenue

10.3.3 Carpenter Technology Corporation Non-magnetic Alloy Drill Collar Sales, Revenue and Gross Margin (2015-2020)

10.3.4 Carpenter Technology Corporation Non-magnetic Alloy Drill Collar Products Offered

10.3.5 Carpenter Technology Corporation Recent Development

10.4 Zhong Yuan Special Steel

10.4.1 Zhong Yuan Special Steel Corporation Information

10.4.2 Zhong Yuan Special Steel Description, Business Overview and Total Revenue

10.4.3 Zhong Yuan Special Steel Non-magnetic Alloy Drill Collar Sales, Revenue and Gross Margin (2015-2020)

10.4.4 Zhong Yuan Special Steel Non-magnetic Alloy Drill Collar Products Offered

10.4.5 Zhong Yuan Special Steel Recent Development

10.5 Shanxi Fenglei Drilling Tools

10.5.1 Shanxi Fenglei Drilling Tools Corporation Information

10.5.2 Shanxi Fenglei Drilling Tools Description, Business Overview and Total Revenue

10.5.3 Shanxi Fenglei Drilling Tools Non-magnetic Alloy Drill Collar Sales, Revenue and Gross Margin (2015-2020)

10.5.4 Shanxi Fenglei Drilling Tools Non-magnetic Alloy Drill Collar Products Offered

10.5.5 Shanxi Fenglei Drilling Tools Recent Development

10.6 Henan Shenlong Petroleum Drilling Tools

10.6.1 Henan Shenlong Petroleum Drilling Tools Corporation Information

10.6.2 Henan Shenlong Petroleum Drilling Tools Description, Business Overview and Total Revenue

10.6.3 Henan Shenlong Petroleum Drilling Tools Non-magnetic Alloy Drill Collar Sales, Revenue and Gross Margin (2015-2020)

10.6.4 Henan Shenlong Petroleum Drilling Tools Non-magnetic Alloy Drill Collar Products Offered

10.6.5 Henan Shenlong Petroleum Drilling Tools Recent Development

10.7 National Oilwell Varco (NOV)

10.7.1 National Oilwell Varco (NOV) Corporation Information

10.7.2 National Oilwell Varco (NOV) Description, Business Overview and Total Revenue

10.7.3 National Oilwell Varco (NOV) Non-magnetic Alloy Drill Collar Sales, Revenue and Gross Margin (2015-2020)

10.7.4 National Oilwell Varco (NOV) Non-magnetic Alloy Drill Collar Products Offered

10.7.5 National Oilwell Varco (NOV) Recent Development

10.8 Vallourec

10.8.1 Vallourec Corporation Information

10.8.2 Vallourec Description, Business Overview and Total Revenue

10.8.3 Vallourec Non-magnetic Alloy Drill Collar Sales, Revenue and Gross Margin (2015-2020)

10.8.4 Vallourec Non-magnetic Alloy Drill Collar Products Offered

10.8.5 Vallourec Recent Development

10.9 Drilling Tools International

10.9.1 Drilling Tools International Corporation Information

10.9.2 Drilling Tools International Description, Business Overview and Total Revenue

10.9.3 Drilling Tools International Non-magnetic Alloy Drill Collar Sales, Revenue and Gross Margin (2015-2020)

10.9.4 Drilling Tools International Non-magnetic Alloy Drill Collar Products Offered

10.9.5 Drilling Tools International Recent Development

10.10 Hunting Energy Services Inc.

10.10.1 Company Basic Information, Manufacturing Base and Competitors

10.10.2 Non-magnetic Alloy Drill Collar Product Category, Application and Specification

10.10.3 Hunting Energy Services Inc. Non-magnetic Alloy Drill Collar Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2015-2020)

10.10.4 Main Business Overview

10.10.5 Hunting Energy Services Inc. Recent Development

10.11 Stabil Drill

10.11.1 Stabil Drill Corporation Information

10.11.2 Stabil Drill Description, Business Overview and Total Revenue

10.11.3 Stabil Drill Non-magnetic Alloy Drill Collar Sales, Revenue and Gross Margin (2015-2020)

10.11.4 Stabil Drill Non-magnetic Alloy Drill Collar Products Offered

10.11.5 Stabil Drill Recent Development

10.12 ACE O.C.T.G. Ltd

10.12.1 ACE O.C.T.G. Ltd Corporation Information

10.12.2 ACE O.C.T.G. Ltd Description, Business Overview and Total Revenue

10.12.3 ACE O.C.T.G. Ltd Non-magnetic Alloy Drill Collar Sales, Revenue and Gross Margin (2015-2020)

10.12.4 ACE O.C.T.G. Ltd Non-magnetic Alloy Drill Collar Products Offered

10.12.5 ACE O.C.T.G. Ltd Recent Development

11 Non-magnetic Alloy Drill Collar Upstream, Opportunities, Challenges, Risks and Influences Factors Analysis

11.1 Non-magnetic Alloy Drill Collar Key Raw Materials

11.1.1 Key Raw Materials

11.1.2 Key Raw Materials Price

11.1.3 Raw Materials Key Suppliers

11.2 Manufacturing Cost Structure

11.2.1 Raw Materials

11.2.2 Labor Cost

11.2.3 Manufacturing Expenses

11.3 Non-magnetic Alloy Drill Collar Industrial Chain Analysis

11.4 Market Opportunities, Challenges, Risks and Influences Factors Analysis

11.4.1 Market Opportunities and Drivers

11.4.2 Market Challenges

11.4.3 Market Risks

11.4.4 Porter’s Five Forces Analysis

12 Market Strategy Analysis, Distributors

12.1 Sales Channel

12.2 Distributors

12.3 Downstream Customers

13 Research Findings and Conclusion

14 Appendix

14.1 Methodology/Research Approach

14.1.1 Research Programs/Design

14.1.2 Market Size Estimation

14.1.3 Market Breakdown and Data Triangulation

14.2 Data Source

14.2.1 Secondary Sources

14.2.2 Primary Sources

14.3 Author Details

14.4 Disclaimer

About Us:

QY Research established in 2007, focus on custom research, management consulting, IPO consulting, industry chain research, data base and seminar services. The company owned a large basic data base (such as National Bureau of statistics database, Customs import and export database, Industry Association Database etc), expert’s resources (included energy automotive chemical medical ICT consumer goods etc.